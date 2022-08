Padres de alumnos de primaria rechazan cabello largo en varones, en Coatzacoalcos

En el regreso a clases del nivel básico en Coatzacoalcos, padres de familia aseguraron no estar de acuerdo con que alumnos puedan llevar cabello largo (en varones) y/o pintado, como se ha sugerido en las últimas semanas, ni que puedan portar uniformes neutros.Y es que ante el número de quejas que se ha recibido en los últimos meses, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió una recomendación donde pidió respetar el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación de los menores.Al respecto, padres porteños mencionaron que todo lo anterior tiene que ver con la disciplina enseñada en casa y el respeto a los sitios donde se deben seguir ciertos lineamientos."Realmente a mí no me es compatible ese tipo de idea, se deben respetar los dos tipos de género que tenemos, tanto femenino como masculino. El cabello pintado no, debe haber cierto respeto, eso es parte de su formación para ser adulto y para sus trabajos", dijo Carlos Gutiérrez, padre de familia.Por su parte, Juan Arjona pugnó por lo clásico y los lineamientos que vienen desde tiempos de antaño que, añadió, son parte de la disciplina que también debe enseñarse en casa."Yo creo que es una escuela de tradición y tanto egresados como los de ahora vamos a querer que siga siendo el uniforme y el cabello clásico, es importante la disciplina, quizá los reglamentos vayan permitiendo ciertas cosas pero también es cómo sale uno de su casa; como padres cómo queremos que nuestros hijos salgan de nuestra casa, podrá ser de tiempos antiguos, pero lo clásico debe seguir", sostuvo.Ambos padres reconocieron que los tiempos de ahora son difíciles por las nuevas corrientes y "modas", pero no dudaron que las enseñanzas que han dado en casa ayuden a que sus hijos puedan saber respetar y cumplir con lo requerido en el plantel.