Padres de familia de primaria de Tlalnelhuayocan señalan anomalías del personal docente

Los padres de familia de alumnos de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas del Río”, de la localidad de Rancho Viejo, Tlalnelhuayocan, piden la destitución de todo el personal, ya que no se dedican al 100 con su trabajo, desde los conserjes (que también fungen como mensajeros ), docentes y hasta la directora.



El problema ahorita es que hace poco dieron de baja a una maestra según porque le pegó a una niña, lo cual los padres de familia afirman que es “rollo” de la Directora.



La Directora tiene un grupo de docentes los cuales no se llevan con otros, o sea la escuela está dividida en dos grupos de profesores y los que apoyan a la directora son los que han estado involucrados en que dos profesoras las haya dado de baja y una más está pidiendo su cambio debido a estas situaciones.



Hace un par de meses la escuela fue tomada por padres de la menor la cual según fue agredida por la maestra, pero hubo un enviado de la SEV que al parecer comentó que es en el hogar de está menor donde está el problema y no con la docente.



Los padres piden al Secretario de Educación que en verdad vea este caso con esta escuela ya que desde hace un tiempo han tenido demasiados problemas con docentes y la directora. El Secretario de Educación solo manda representantes y o al supervisor de zona los cuales tienen diálogo con la directora pero a los padres solo les dicen que darán solución que no les dan.