Padres de familia de primaria de Xico protestan en la SEV

Padres de familia de la Escuela Primaria Federal Adolfo López Mateos de Xico tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para exigir a su titular Zenyazen Roberto Escobar García, designe a los dos profesores que les faltan, motivo por el cual sus hijos del segundo y cuarto grado están sin recibir sus clases desde el inicio del ciclo escolar.Edmunda Jarillo Quijano, una de las madres de familia que participan en esta acción de protesta, expresó que la medida asumida se deriva porque llevan cuatro días con el plantel escolar tomado “y nadie nos hace caso, ni el Supervisor de la Zona Escolar número 173 ha acudido al lugar para conocer sus inquietudes”.Expresó que el problema de la falta de profesores se tiene desde hace dos años y han enviado a interinos, los cuales solo están unos días y son cambiados, por lo que la exigencia es que se les designe a maestros de base y con su nombramiento definitivo, para evitar esta situación que pone en riesgo los estudios de sus hijos.La preocupación se agrava porque está por jubilarse otro docente, que de no atenderse el problema que se tiene en la escuela, el número faltante de docentes podría incrementarse y los perjudicados serían los 300 alumnos que acuden a este centro escolar.Los inconformes, que se plantaron en los accesos de la SEV desde las 6:00 horas, habían amagado con no permitir la entrada al personal a laborar ni a los usuarios para la realización de sus trámites, pero les permitieron acceder por el estacionamiento de la Secretaría.Con pancartas alusivas al problema que enfrentan, los padres de familia exigieron la intervención del titular de la SEV o en su caso, de Maritza Ramírez Aguilar, para que instruya en la asignación de maestros de base, porque, indicaron, el pasado martes enviaron a uno, que arribó a la escuela sin orden de presentación ni nadie, que de manera oficial, lo presentara ante la comunidad escolar, por lo que le negaron el acceso a la misma.Los padres de familia advirtieron que no depondrían su postura hasta que las autoridades de la SEV les envíen a las maestros que están requiriendo, además de que se le dé mantenimiento al edificio escolar que tiene una antigüedad de más de 400 años y no ha recibido la atención adecuada.La escuela requiere mantenimiento total en techos, pisos y paredes, pues dada su antigüedad, “ésta se está cayendo, por lo que urge que el Instituto de Espacios Educativos atienda el problema para evitar una situación que lamentar, debido a la concurrencia de menores de edad en dicha escuela”, indicaron por último.