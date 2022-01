Padres de familia de Secundaria de Xalapa temen brote de COVID

Tras el video que publicara la profesora Lorena Murrieta Suárez de la Escuela Secundaria General Número 5 "Manuel R. Gutiérrez" de Xalapa, acusando que pese a tener síntomas de COVID-19, por indicaciones de la Dirección del plantel debía acudir este martes a dar clases; padres de familia dijeron estar preocupados ante la posibilidad de que más niños se contagien de esta enfermedad.Y es que acusaron que pese a que desde el 3 de enero, fecha en que se reanudaron las clases, ya se han presentado al menos 10 casos positivos en esta institución educativa, el director José Luis Barrientos se niega a cerrarla y ofrecer clases a distancia."Desde hace un mes están saliendo varios niños positivos a COVID, incluso la Asociación de Padres de Familia ha subido comunicados que ya se le ha informado al director pero no quiere hacer nada. Incluso varios papás hemos ido para ver de qué manera pero el Director no quiere cerrar la escuela que porque dice que eso a él no le compete", señalaron vía telefónica algunos tutores preocupados por la situación.Y es que expusieron que Barrientos sostiene que para cerrar la escuela debe recibir instrucciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), mientras que en esta dependencia les indican que los directivos tienen la potestad para decidir si mantienen las puertas abiertas o deciden regresar a la modalidad virtual en caso de contagios de SARS-COV-2."Ahorita nos dijeron que hay otros tres casos más de niños con COVID y la docente ya mandó el video donde ella no se quiere hacer responsable de los niños (en caso de estar infectada con este virus), son de 9 a 10 casos los que ha habido en la escuela", precisaron.Adicionalmente, denunciaron que no siempre se cumplen las medidas sanitarias para evitar la propagación del Coronavirus. "No les toman la temperatura a veces, cuando quieren les dan gel antibacterial para ingresar a la escuela. No es que tengan un cuidado adentro de la escuela. Los niños incluso salen al recreo y andan sin cubrebocas".Indicaron que los alumnos siguen yendo de manera escalonada, es decir, la mitad del grupo una semana y la otra la siguiente semana; aunque aseveraron que pretenden que próximamente vuelvan todos, de lo contrario serán dados de baja del plantel."Varios papás ya están recibiendo llamadas de que a fuerza sus hijos deben asistir, si no asisten a clases ya los dan de baja. La decisión la está tomando nada más así el Director, incluso ya hubo junta con la Asociación de Padres de Familia, con vocales pero el director no quiere dar su brazo a torcer", enfatizaron.En la queja, los padres de familia inconformes recordaron que no es la primera vez que hay quejas hacia José Luis Barrientos y la forma de dirigir dicha secundaria pero la SEV no ha tomado alguna acción al respecto."Se había llegado al acuerdo que iba a haber clases virtuales. Se compraron computadoras, se contrató el Internet pero a lo último no se hizo nada y el Director no quiso hacerse responsable de eso", cuestionaron al insistir en su temor de que la negativa a tomar acciones, repercuta en un brote mayor de COVID-19.Finalmente, ahondaron que este martes a las 17:30 horas tendrán una junta con el Director para ver qué procede ante esta situación, "a ver qué nos dice pero seguro va a seguir negando todo".