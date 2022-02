En la escuela primaria y secundaria “Thomas Jefferson School”, de Xalapa, algunos alumnos son objeto de burlas e intimidaciones, tanto personales como por redes sociales (WhatsApp y Facebook, entre otras), sin que los docentes o las autoridades del plantel tomen acción alguna para evitarlas o sancionarlas.Mi hija cursó sus estudios en ese plantel y tanto ella como otros alumnos de su generación sufrieron los comentarios hirientes de algunas niñas y niños. Algunos padres y yo acudimos en diversas oportunidades a la Dirección para solicitar su apoyo para pedir a esos niños que cambiaran su actitud y lo único que recibimos fueron recomendaciones de motivar que nuestros hijos se acercaran o buscaran convertirse en amigos de los niños agresores, lo cual era difícil principalmente porque estos últimos no permitían el acercamiento, al hacer constantes desaires y burlas a nuestros hijos.Se llegó al grado de llamar a mi hija a la dirección de Secundaria y preguntarle por qué no se juntaba con los niños de su salón y exhortarla a ser amigable con ellos, porque habían observado que no tenía amigos en su grupo. Ella tenía varios amigos en otros grupos, porque era con quienes se identificaba de manera natural y, en su momento, ella les explicó que muchos de sus compañeros de clase tenían actitudes agresivas con ella. Nos pareció poco razonable y una revictimización que casi la hicieran culpable por no poder relacionarse, cuando ella siempre se mostró amable con todos y evitó confrontaciones en todo momento.Podría seguir citando ejemplos de otros alumnos que se vieron afectados por esas actitudes en esa escuela pero no tengo la información de primera mano para hacerlo.Un elemento que considero importante mencionar es que la escuela no cuenta con un departamento o un área de Psicología o Desarrollo Humano para atender este tipo de situaciones.Mi intención con esta publicación es solamente hacer un llamado a los padres de familia que estén considerando inscribir a sus hijos en la escuela Thomas Jefferson para que lo tomen en cuenta por el bienestar de sus niños y jóvenes.Muchas gracias por su atención.