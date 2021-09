Padres de familia denuncian que se les exige pagar cuota “voluntaria” en escuela de Xalapa

Buenas tardes



Somos un grupo de padres de familia que no contamos con el dinero que nos está pidiendo la escuela Abraham Castellanos, el cual tenemos que pagar.



Se supone que no nos cobrarían ninguna cuota, habemos quienes somos madres solteras y trabajamos para tener útiles listos y comida para nuestros hijos, pero no cuotas que no estaban previstas y menos si nos las solicitan para dentro de 5 días.



Lo de los libros de texto se entiende y es algo no gravoso de $5.00, pero una cuota "voluntaria" de entre $450 y $600 pesos (dependiendo el grado escolar) y darnos 5 días, no se vale.



Somos varios padres de familia en la misma situación.



El director habia dicho que no habría ninguna cuota, los niños nisiquiera regresaron a clases y están solicitando ese dinero para quién sabe que.