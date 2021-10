Padres de familia esperan pronto inicio de clases en primaria de Tepetlán

Buen día:En primer lugar agradezco la oportunidad de permitir a los ciudadanos el alzar su voz mediante este periódico.Me comunico en seguimiento a la queja que hice por este medio de comunicación hace días, respecto a que en la escuela primaria de nombre “15 de Septiembre”, en la colonia Cuauhtémoc, municipio de Tepetlán, Veracruz, no se inició ciclo escolar y los docentes no mandaban tareas.Hoy me alegra comunicar que la docente acudió a hacer una reunión con los padres de familia, esperando que esa reunión sea para empezar de forma inmediata el ciclo escolar.Es pertinente reiterar que varios menores de esa escuela tienen rezago educativo, ya que unos no saben leer, escribir, realizar operaciones matemáticas o incluso las tres cosas. Este rezago se ve desde antes de la pandemia, lo cual se agravó con dicha situación.Ante tal hecho, ojalá los docentes de la escuela primaria de nombre “15 de Septiembre” empiecen de forma inmediata las clases, que ejerzan su vocación de enseñanza y no lleguen hacer tronadera de alumnos, sino que los regularicen.Agradeciendo nuevamente por este espacio, me despido de usted, saludos.Nombre:Tel: