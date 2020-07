Padres de familia lamentan derribo de árboles para construir barda en kínder

Padres de familia del Jardín de Niños Rural “María Montessori” de la comunidad Paso Colorado, en Medellín de Bravo, están inconformes porque la docente encargada del plantel ordenó a talar los árboles que daban sombra a los alumnos.



Refieren que la decisión de cortar los árboles la tomó la profesora Ema, quien dice ser encargada del plantel, debido a que se construirá la barda perimetral.



Algunos padres de familia argumentan que nunca estuvieron completamente de acuerdo con el derribo de los árboles y aseguran que la docente nunca tramitó los permisos ante el Ayuntamiento.



Laura Rivera, madre de familia y ecologista de la zona, dijo que le presentó opciones sustentables a la catedrática para mantener los árboles que ella no las tomó en cuenta.



Otro padre de familia, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, detalló que fueron 5 los árboles talados, algunos de los cuales tenían más de 10 años.



“Estuvo mal que hayan cortado los árboles, porque parece que el progreso que pretenden tener al construir la barda justificando que con eso van a dejar de robarla no va con el hecho que tengan de deforestar la escuela”, sostuvo Laura Rivera.



Al comentar que estos árboles daban sombra a los alumnos, agregaron que ahora que los quitaron más adelante hasta podrían exigir que les pongan un domo.



Para finalizar, algunos tutores aseguran que la docente comenta que la construcción de la barda costará aproximadamente 180 mil pesos, pero que no ha querido decir el origen del recurso o la donación.