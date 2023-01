Padres de familia liberan bloqueo de escuela primaria, en Orizaba

Tras bloquear por unos momentos la Avenida Oriente 6, a la altura del Hospital del Seguro Social en Orizaba, padres de familia de la escuela Nicolás Bravo lograron que fuera liberada la institución, pues docentes y otros paterfamilias la tenían tomada para exigir la remoción de la profesora del curso 4º "B".Y es que ayer martes quienes mantenías bloqueado el plantel denunciaron que la maestra señalada propicia un ambiente tenso por sus acciones groseras contra el personal. Por tal motivo la escuela seguía tomada hasta la mañana de este miércoles, dejando a cerca de 200 alumnos sin clases.Sin embargo, una porción de padres de familia increparon a la directora para reprocharle el que los infantes no recibieran educación debido a problemas entre docentes, los cuales debieron resolverse en las instancias correctas y no tomando el colegio, consideraron.Asimismo refirieron que no todos los padres estaban enterados de las acusaciones contra la maestra, pero podrían aseverar que ha atendido correctamente a sus hijos pues "si no fuera así no llevaría 15 años en esta escuela", dijeron.Después de reclamar los derechos de sus hijos, los tutores cerraron la Avenida Oriente 6 a unos metros de la escuela, pero tras la intervención del supervisor escolar la vialidad fue liberada por los inconformes.El supervisor Israel Tejeda Pérez dejó en claro que la maestra no será removida, ya que para empezar ella está de licencia médica por 7 días; sin embargo se buscará la forma de atender el caso y escuchar a las dos partes involucradas.Refirió que los niños ya se podrán presentar en su horario normal para recibir clases.