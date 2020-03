Padres de familia liberarán Técnica 128 hasta que lleguen docentes que faltan

A pesar del compromiso del subdirector de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Isaac González Contreras, de enviar el martes 10 de marzo los docentes que faltan a la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 128, los padres de familia inconformes mantienen tomadas las instalaciones de este plantel y no lo entregarán hasta que esto se haga efectivo.



Por la toma del plantel que ya va en el tercer día, más de mil alumnos que asisten a esta institución educativa no reciben clases.



Cabe recordar que esta medida se debió a la carencia de 12 profesores para de las asignaturas de Español, Matemáticas, Química, Historia, Educación Artística, Inglés y Física.



A decir de los padres de familia, el funcionario educativo mencionado acudió a la citada escuela para informarles de que los profesores ya estarían el martes 10 de marzo.



“Él vino a decir que nos mandarán a los 12 maestros el 10 de marzo, pero que desistiéramos de la toma del plantel educativo. Pero al no haber un compromiso formal, los padres de familia se negaron y le pidieron que primero enviara a los docentes, porque estas promesas ya las habían hecho con anterioridad y no se cumplieron”, añadieron.



Dieron a conocer que el pasado jueves abordaron en las instalaciones del Congreso del Estado abordaron al secretario de Educación (SEV), Zenyazen Roberto Escobar Pérez, en donde se le expuso el problema y se comprometió que para el próximo lunes tendrían los 12 maestros faltantes.



Este sábado, se informó por otro lado, que habrá una asamblea de padres de familia en donde se determinará la acción a seguir. En tanto, los alumnos no recibieron clases por tercer día consecutivo.