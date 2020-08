Padres de familia se quejan de alto cobro de inscripción al Conalep de Orizaba

Padres de familia cuyos hijos estudian en el Conalep de Orizaba expresaron su molestia por el alto cobro que se les está haciendo de inscripción, ya que son mil 900 pesos los que deben cubrir o de lo contrario sus hijos no entran al sistema.



La señora Valeria, quien tiene una hija que entrará a quinto semestre, indicó que se ha anunciado a través de la SEP que hay un apoyo para los padres que no tienen el recurso para que sus hijos continúen sus estudios; sin embargo, no hay cómo acceder a él y la escuela está cerrada, por lo que no tiene siquiera la opción de pedir que le dejen pagar en partes.



Comentó que a los jóvenes se les hizo llegar los datos de clabe interbancaria para hacer el pago a través del Whatsapp de un alumno que tiene contacto con un maestro, pero cuando comenzaron a plantear sus situaciones, los dejaron en visto no les dieron ninguna solución.



Señaló que este pago la institución lo maneja como “donativo”, pero no es tal, porque están condicionando el ingreso de sus hijos al sistema si no lo cubren.



Expresó que no se sabe siquiera en qué se gastarán el recurso o a qué se destinará, pues las clases serán en línea.



Expresó que como en su caso, hay otros padres que tienen el mismo problema, pues no tienen trabajo porque fueron despedidos por la pandemia o no pueden realizar su labor en estos momentos.



Lamentó que no haya sensibilidad por parte de las autoridades en este plantel para dar una opción a los padres de familia.



Dijo que, el director, fue presentado en el mes de febrero, pero desde entonces no saben nada de él.