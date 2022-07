Padres de familia se quejan de cuotas escolares en primarias de Córdoba

Al concluir el ciclo escolar padres de familia sostuvieron reuniones para acordar las cuotas escolares del próximo año, por lo cual empezaron las quejas por los altos cobros que piden en escuelas públicas.En el caso de la escuela primaria "Ana Francisca de Irivas" acordó la sociedad de padres de familia una cuota voluntaria de $2,200 bajo el argumento de que tienen que hacer mejoras en el plantel.Es de las escuelas de gobierno que tiene más altas cuotas registra hasta ahora.En la escuela Francisco I Madero es de $1,400, en donde pidieron ya un adelanto a fin de que no se les haga "pesado" pagar a los padres de familia.Mientras que en la escuela primaria Ignacio Zaragoza de San Matías, los padres de familia pagarán $1,000 más $1,500 pesos de uniformes.De acuerdo al delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, Rogelio Gamboa Dorantes, las cuotas voluntarias se establecen por los mismos padres de familia y ahí deben informar si están de acuerdo o no, pues los directivos no tienen injerencia en esta situación por lo que exhortó a los tutores a llegar a acuerdos entre ellos.