Padres de familia toman primaria de Chiltoyac, en Xalapa; exigen docente para 2° grado

Padres de familia de la Escuela Primaria “Úrsulo Galván”, de la congregación de Chiltoyac, tomaron las instalaciones de este plantel escolar para demandar a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la designación del docente que falta para atender el grupo de segundo año.



A decir de los inconformes, desde el inicio del ciclo escolar las autoridades educativas se comprometieron a designar al maestro solicitado y es la fecha que no llega y los alumnos tienen que ser atendidos por los demás profesores que laboran en la escuela, además del grupo al que están asignados.



Los entrevistados, que pidieron el anonimato, dieron a conocer que se han enviado varios oficios, tanto a la Supervisión Escolar como a las autoridades de la propia SEV, hasta donde han acudido personalmente, sin que les den respuestas positivas a sus demandas.



Por tal motivo, decidieron tomar las instalaciones de esta escuela y advirtieron no se van a retirar hasta que sea designado al docente solicitado, ya que se está a mitad del ciclo escolar y los alumnos de segundo grado no reciben la instrucción educativa como debe ser.



La medida adoptada por los padres de familia ocasionó que este jueves no tuvieran clases los 317 alumnos que ahí acuden a recibir sus clases y están a la espera de que las autoridades de la SEV den respuesta inmediata, ya que, advirtieron por último, se mantendrán en esa postura por tiempo indefinido.