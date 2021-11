Padres de familia toman primaria de Xico; exigen que la SEV envíe docentes

Padres de familia de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo”, en Xico, tomaron el plantel para exigir a la Secretaría de Educación (SEV) que envíe a dos docentes que hacen falta y a un Director, debido a que desde hace meses no cuentan con estos recursos.De acuerdo con los padres de familia, la escuela desde hace un año no tiene director, mientras que desde hace varias semanas no cuentan con los docentes de quinto y sexto grado, ya que quienes ocupaban los cargos se jubilaron.“La sociedad decidió cerrar la escuela. Tomamos la decisión como sociedad de tomar la escuela pues nos faltan docentes, esto no es posible. Es una escuela que cuando la SEV dijo que regresáramos a presencial, regresamos con todas las medidas y con todo nuestro esfuerzo”, explicaron.Recriminaron que desde hace tiempo han ingresado oficios a la SEV y a la Supervisión Escolar para que les envíen los reemplazos; sin embargo, ambas dependencias han sido omisas.Padres de familia dijeron estar preocupados, pues son alrededor de 38 alumnos de ambos grados que no tienen docente, por ello temen que no salgan preparados pues son los grados que están por finalizar.Recordaron que el año pasado un grado se quedó sin clases durante todo el ciclo escolar, pues sucedió una situación similar.“Estamos preocupados porque la escuela está funcionando pero no tenemos a esos docentes ni director. La petición es que nos manden docentes lo más pronto posible”, concluyeron.