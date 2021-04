Padres de Manuel Aldair esperan que el mar les regrese su cuerpo

La búsqueda de Manuel Aldair, el joven de 19 años que desapareció en Playa Muñecos hace 15 días, continúa, sus padres y un grupo de voluntarios recorren diariamente el litoral, esperando que el mar lo regrese.



Fue el 28 de marzo que junto con su novia y 4 amigos ingresaron al mar en lancha y una ola los volteó, sin que se pudiera localizar su cuerpo pero su padre Manuel Marcelo Contreras lo busca en las playas y cuando le prestan una embarcación se adentra al mar.



Aldair ayudó a sus amigos a salir del risco pero él ya no pudo salir por la marejada.



"Por lo regular, todos los días es caminar por la playa del Farallón, El Viejón, Villa Rica, Playa Muñecos. (...) es mi venir desde hace 15 días, todos los días".



Sin recursos, se ayudan con las personas que se han unido económicamente y quienes han puesto su tiempo para acompañarlos desde Xalapa hasta las playas.



Los padres del joven afirman que mientras sigan ayudándolos, seguirán buscando diariamente con la esperanza de que alguien les diga que lograron ver los restos y puedan recuperarlo.



"La ayuda es de la gente, de las autoridades como tal no, implementar una búsqueda extensa que nosotros lo viéramos, no, han mandado el helicóptero una o dos tres veces. El lunes, el helicóptero del Gobernador dio unas vueltas, para la búsqueda de un hijo no hay cansancio, llegamos cansados a la casa pero al otro día es volver a levantarme temprano".



A pesar de que ya cerraron el acceso a la Playa Muñecos, afirman que buscan por todos lados en donde pueden, sin perder la fe.



"Rezamos un rosario cada que llegamos a casa, pidiéndole al Todo Poderoso que nos dé la oportunidad, que nos los saque a flote. Tener un indicio que alguien lo haya visto flotando en la orilla o algo, eso es lo que hacemos todos los días".



Ya son 15 días que han buscado por tierra y agua desde Actopan, Alto Lucero y Alvarado, han pedido que si alguien llega a ver el cuerpo, dé aviso.