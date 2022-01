Padres de motorrepartidor piden responsable de su muerte no quede libre, en Coatzacoalcos

Familiares del motociclista, César Issac Garrido Reyes, quien fue atropellado y asesinado este fin de semana por un conductor ebrio, pidieron a las autoridades hacer justicia y no permitir que el responsable quede en libertad.Su madre, Nini Reyes Chablé, destacó que el responsable, Alberto Basurto Revilla, iba ebrio al momento de impactar en un semáforo a su hijo."Pedimos justicia por la muerte de nuestro hijo, hacemos un llamado a las autoridades, mi hijo venía de sus labores aún no tenemos conocimiento de nada, sabemos que apenas está declarando, desconocemos porque está declarando hasta ahora", mencionó.Su padre, José Manuel Garrido Ramos, pidió que se actúe conforme a la ley para que la situación no quede impune.Expresó que a consecuencia de la muerte de su hijo, una niña de 7 años quedó en orfandad, además su nuera quedó embarazada de 5 meses."Hasta ahora no sabemos porqué dejaron pasar este tiempo, no vamos a recuperar a nuestro hijo con nada, pero queremos justicia", insistió.César tenía 24 años al momento de su muerte, su esposa Viviana Domínguez Sandoval, recordó entre lágrimas que antes del accidente su marido le mandó un mensaje para preguntarle si quería tacos."Supe porque me comenzaron a llamar luego de la transmisión en vivo, me dijeron que estaba grave y pues finalmente falleció", expresó.César fue despedido por sus seres queridos en Funerales Celaya y posteriormente enterrado en el panteón municipal de Coatzacoalcos.