Padres de Viridiana no creen en Fiscalía de Veracruz; desconocen cuerpo hallado

Los padres de Viridiana Moreno Vásquez no reconocieron como el de su hija el cuerpo que fue encontrado en la localidad de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, el pasado fin de semana. Presumen que por la presión mediática del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) pudo haber hecho pasar los restos como los de la joven desaparecida.Este miércoles, desde Tlaltetela, municipio de donde Viridiana es originaria, sus padres confirmaron que un laboratorio externo intervendrá en las pruebas genéticas al cuerpo que fue encontrado en la playa de aquel sitio.Lo anterior porque en la propia Fiscalía les afirmaron que las pruebas genéticas para identificar al cuerpo podrían tardar hasta 15 días, sin embargo, después de la protesta que familiares y amigos iniciaron en Servicios Periciales, les bastaron unas horas para confirmar que sí se trataba de Viridiana.“Hasta que no me entreguen las señas que tenía el cuerpo de mi hija, no (aceptaremos los resultados); un 100 por ciento (de compatibilidad) en 3 días es imposible”, dijo su padre.De esta manera, no aceptaron los restos que la FGE les pretendía entregar y lo harán hasta que se confirme de manera externa que se trata de ella.Narraron que los restos que la Fiscalía pretende hacer pasar como los de Viridiana se hallaron en dos días seguidos; es decir, por un lado las piernas, por otro lado un brazo; un día la cabeza, otro día las pertenencias.De este último caso, consideran que fue sospechoso que hayan encontrado los restos embolsados pero las identificaciones a simple vista, máxime que fueron hallados cerca de un cuartel de la Fuerza Civil.Por ello, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en el caso, aunque al momento no se ha aclarado si ello será posible.“Muchas anomalías, muchas cosas muy raras por parte de todos los que intervienen”, dijo el primo hermano.Por su parte, su padre reprochó que hasta el momento el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se haya negado a reunirse con ellos y aclararles el porqué de su declaración del pasado viernes, cuando dijo que la joven madre se encontraba “resguardada y no desaparecida” “Que me dé la cara, yo lo dije y lo sostengo pero retractarme así en un comunicado, ¿qué no tenemos protección de derechos humanos para que nos traten así? Que me agenden una cita con él para que me diga exactamente la verdad”.El padre señaló que tiene miedo de su integridad y la de su familia, así como de quienes han apoyado en la búsqueda de su hija, lo anterior porque al menos el primo hermano de Viridiana ha sido amenazado y sus domicilios han sido fotografiados por personas desconocidas.Además, acusaron que hay personas infiltradas en las movilizaciones que han emprendido, pues los propios vecinos, quienes todos se conocen, no los identifican.De ahí que hizo responsable al Gobernador por todo lo que pueda ocurrir a quienes intervienen en la búsqueda.Igualmente, descartaron que Viridiana tuviera vínculos con la delincuencia organizada, pues saben que al haber encontrado el cuerpo desmembrado se puede prestar a malentendidos, pero en el caso de la joven, llevaba una vida honrada, pues antes de su desaparición vendía hielitos para obtener recursos.Asimismo, sentenciaron que no aceptarán que la autoridad ministerial presente a cualquier persona y la acuse como el responsable en caso de confirmarse que su hija ha muerto.“Que no le siembren a mi hija a otra persona que no tuvo nada que ver. Quiero al responsable”, enfatizó su padre.