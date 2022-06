Padres de Viridiana piden a su yerno no aceptar restos que entrega Fiscalía

Enrique Moreno, padre de Viridiana Moreno Vásquez, afirmó que pidió a su yerno, Javier Rodríguez, no aceptar los restos que la Fiscalía afirma son los de su hija.“Ya le comentamos a él que se espere, que si él ya está consciente de que es ella que nos espere tantito para nosotros estar ya completamente seguros de que es ella”, declaró.Afirmó que una vez que obtengan los resultados de un metaperitaje externo a los restos hallados el 20 y 21 de mayo en Chachalacas, Úrsulo Galván, podrían dialogar sobre qué hacer si resultan ser los de "Viri".“Entonces ya nos sentaremos a platicar con él y ver qué se va a hacer con los restos pero por lo pronto le pedimos, por favor, que no se la lleven”, añadió Enrique Moreno.Dijo que tienen confianza de que Javier Rodríguez entendió su petición, pues ello abonaría a dar certeza con un peritaje externo de un laboratorio certificado de la Ciudad de México.“Queremos pensar que sí nos entendió y que sí nos va a esperar”, apuntó.Por su parte, el abogado Tomás Mundo Arriasa dijo que al ser “sospechosas” las prisas de la Fiscalía por entregar los restos a Javier Rodríguez, procederían legalmente ante esta situación.“El segundo peritaje daría la certeza de saber si son o no son (los restos de Viridiana); entonces con esta denuncia que hoy presentamos, si se le llegaran a entregar los restos y resulta que no es Viridiana habría que ver cuál es el grado de participación que podría tener el concubino”, advirtió.