Padres deben confiar en la educación sexual en escuelas públicas: Diputada

La aplicación del “PIN Parental” violentaría los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, consideró la diputada federal de MORENA Claudia Tello Espinosa, al señalar que no se debe caer en juegos políticos, por lo que es necesario privilegiar el diálogo y la comunicación para asegurar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes de México.



Al mencionar que es respetuosa de quienes plantean esta herramienta en las escuelas, la legisladora por el distrito 8 de Veracruz, hizo un llamado a los padres de familia, así como a quienes políticamente les refiere un beneficio la aprobación de esta propuesta, para que confíen en el sistema educativo del país.



Y es que aseguró que en México, el sistema educativo plantea contenidos analizados, así como avalados por especialistas en los diversos tópicos, con el objetivo de brindar el conocimiento objetivo de los temas de educación.



“Invito a los padres y madres de familia que apoyan lo del Pin Parental y también a los políticos que quieren tener beneficios, a que tengan confianza en el trabajo educativo, la Secretaría de Educación Pública está haciendo un muy buen trabajo”, reiteró.



De igual modo, exhortó a respetar la forma de pensar de todos los sectores de la población, por lo que propuso el diálogo para evitar polémicas.



“Pido promover el diálogo y la comunicación para asegurar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes de México, no caigamos en juegos políticos, permitamos a los niños, las niñas, jóvenes de México que se desarrollen integralmente”, expuso.



Cabe mencionar que dentro de lo que representa el PIN Parental, destaca que las instituciones educativas informen previamente a las familias si sus hijos e hijas estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género, para que sean los padres quienes tomen la decisión de si sus hijos asistirán a estas clases o no.



Este planteamiento permitiría a los padres de familia anular los contenidos que consideren desde una óptica subjetiva, que es bueno o no para sus hijos, lo que representaría en algunos casos, impedir el desarrollo educativo de los menores.



Por lo anterior, la legisladora federal reiteró su desacuerdo con esta iniciativa ya que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a una educación integral en las escuelas.



“No apoyo el tema del Pin Parental, pero si respeto a quienes lo apoyan, sin embargo, es el momento de permitir que las niñas, los niños y los jóvenes tengan la información completa para un desarrollo integral”, finalizó.