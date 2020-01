Padres denuncian irregularidades en Guardería Infantil de Coatepec

Padres de familia de la Guardería infantil “Arcoíris”, situada en la calle Amado Nervo en la colonia Espinal Bajo del municipio de Coatepec, denunciaron distintas irregularidades en el plantel.



Entrevistados, los manifestantes indicaron que a los menores de edad no les dan de comer y las instalaciones no son las adecuadas, esto pese a que proporcionan una cuota para cubrir estas condiciones; además, mencionaron que hay hombres familiares de la directora que no deben estar en el lugar.



De acuerdo con una de las madres, mensualmente pagan una cuota de mil 200 pesos, aunque mes con mes les piden apoyos adicionales para artículos de limpieza y otras cosas, por lo que se estima que el pago asciende a cerca de los mil 500 pesos.



La tarde de este lunes, un grupo de madres y padres de familia acudieron al plantel para manifestar esta situación y exigir respuestas por parte de la directora.



"Hay irregularidades de la maestra con los niños. Dice que les da de comer y no es cierto. El marido no debería estar aquí, la estancia tiene cucarachas, no es apta, nunca nos daba recibo por lo que le pagábamos", dijo otro de las madres.



"No les dan los alimentos suficientes, no los procuran en sus necesidades básicas. Se supone que una cosa es la estancia y otra es la casa. Los hijos de la maestra influyen con los pequeños, su esposo se involucra, es una persona externa. Por ahora llegamos al acuerdo que nos va a devolver la mitad de la mensualidad pagada a quienes vamos a sacar a nuestros hijos, pero son diversas cosas", explicó otra de las señoras.



BECARIAS DE "JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO" ALERTARON A LAS MADRES



Y es que los padres explicaron que desconocían varias de las anomalías, hasta que las becarias del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro” que laboraban en el lugar les externaron lo que ocurre al interior del plantel escolar.



"Había ciertas cosas que no nos gustaban y se lo externábamos a la directora Albertina Montemira y ella nos daba algunas explicaciones. Pero fue hasta que las maestras (becarias) nos comentaron lo ocurrido y explicaron todo que ahora estamos muy inconformes".



Por su parte, las becarias del programa Abigail, Isamar, Ana y Jéssica, informaron que la directora las obligaba a mentir a los padres de familia sobre los alimentos que les daban a los niños, además de que dijeron que eran sometidas bajo amenazas para atender a un grupo nutrido de pequeños sin contar con el perfil para ello.



“Nos ponía a cargo de 7 a 13 niños. Nosotras no estamos certificadas, no tenemos ningún curso. Ella nos puso al frente, siempre nos estuvo amenazando que si a los niños les llega a pasar algo ‘yo me voy a la cárcel ustedes se van conmigo’. Pero nosotras no estamos certificadas, no sabíamos bien del cuidado de los niños, de la higiene. Llegamos pensando que recibiríamos capacitación", acusaron.



“La higiene está mal, los papás que aportaban material para sus hijos, ella los usaba para su uso personal. Nos exigía que pidiéramos a los padres otra vez el material y a ellos se les hacía raro; la comida era pésima. Una vez les dimos huevo y agua simple, pero la maestra nos obligó a decirle a las madres que ese día los niños habían comido arrocito, pollito con verduras y agua de sabor. Eso era una constante", agregaron.



Sin embargo, también mencionaron situaciones más graves que sucedieron, como que en la parte alta de la estancia, personas fumaban mariguana y el olor les llegaba a los pequeños.



“Su hijo, en la parte de arriba, fumaba mariguana y todo el olor llegaba a los pequeños, su hijo menor cargaba a los niños, usaba sus cosas, pero si decíamos algo nos regañaba, contamos con audios y fotos de todo”, aseveraron.



Por ello, aseguraron que era urgente alertar a los padres de familia para evitar alguna tragedia, pues la falta de cuidado a los menores de edad pone en peligro su integridad.



Según las beneficiarias del programa federal, pudieron exponer la problemática a un trabajador del Gobierno Federal que acudió a hacer una auditoría, sin embargo, luego de dos meses, nada hicieron.



“Han venido a supervisar y queríamos hablar pero la maestra nunca se despegó de ellos, pero yo me vi en una oportunidad y les hice señas de que algo sucedía y ellos pidieron pasar, nos preguntaron y les dijimos que teníamos muchas cosas que decirle, un poco después me contactaron y le dije todo lo que pasaba, pero no hicieron nada, nunca nos dieron respuesta, esto fue hace más de dos meses”.



Finalmente, pidieron a las autoridades federales encargadas del programa que intervengan de manera urgente, además de que a algunas de ellas las reinstalen pues fueron dadas de baja injustificadamente.



Cabe señalar, que los padres y madres de los pequeños advirtieron que acudirían a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en este municipio para interponer la formal denuncia por las diversas irregularidades.