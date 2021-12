Padres exigen revisar manejo financiero de comité escolar del CBTIS 165 de Coatepec

Padres de familia del CBTIS 165 “Leona Vicario” ubicado en Coatepec, se encuentran inconformes por el manejo de cuentas del Comité Escolar que los representó en el periodo 2019-2021; aseguran que, a casi seis meses de concluida su gestión, no han reportado en qué se usaron los fondos de la escuela.A decir de los inconformes, uno de los edificios del plantel se encuentra muy deteriorado, ya que desde hace más de 10 años no se impermeabiliza el techo.“Prefirieron hacer una explanada de concreto antes que reparar el techo de ese edificio y hoy se está cayendo a pedazos; estamos a un mes que nuestros hijos regresen a clases y eso los pondría en riesgo”, señaló uno de los padres.Molestos, refirieron que con esfuerzos pudieron pagar una cuota voluntaria de mil pesos y consideran que no se ha hecho buen uso de ese recurso.Los quejosos cuestionaron el actuar de las madres de familia que fungieron como Presidenta y Tesorera en el periodo 2019 -2021, asegurando que hasta la fecha no han presentado un informe de labores y menos un reporte de cómo se utilizó el dinero.Finalmente, dijeron que esperan que las autoridades educativas llamen a rendir cuentas a las señaladas.