Padres optaron por no inscribir a sus hijos en escuelas privadas este ciclo escolar

Por la contingencia sanitaria por Coronavirus, en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río la matrícula estudiantil disminuyó en 30 por ciento en escuelas particulares, de acuerdo con el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, Arturo Matiello Canales



Mencionó que a pesar de que se han dado facilidades para que los padres y madres de familias puedan cubrir las cuotas, algunos de ellos han tomado la decisión cambiarlos de escuela.



Es el caso de Ilse, madre de un niño que estaba por cursar el quinto grado de primaria, decidió sacar a su hijo de la escuela particular a la que asistía en la ciudad de Boca del Río, manifestando que por la contingencia no vale la pena, al menos por este ciclo escolar, invertir en una escuela privada.



“Decidí cambiar a mi hijo a una escuela pública cerca de donde viven familiares, quienes me ayudan con él cuando yo estoy trabajando, no le vi caso gastar si no iba a aprovechar la escuela como tal, es un ahorro por la situación que estamos viviendo que casi no hay trabajo”. Señaló la madre.



En varias escuelas privadas, los directivos y docentes se están esforzando para que las clases a distancia no sean un problema de aprendizaje para los alumnos.