Padres protestan contra destitución de Directora de Telebachillerato de Xico

Desde temprana hora de este martes, padres de familia del Telebachillerato “Colonia Úrsulo Galván”, en Xico, se plantaron fuera del plantel para mostrar su inconformidad, debido a que la directora fue destituida del cargo.Explicaron que el lunes 10 de enero, la Dirección General de Telebachillerato acudió a la escuela para quitarle su puesto a Sara Raquel Olmedo Zamora, quien fue directora del plantel por alrededor de diez años.Los padres y madres de familia consideraron que no hay motivo para que la docente deje la escuela, pues destacaron que ha cumplido con su labor haciendo gestiones para mejorar las aulas, e incluso ha llevado a los alumnos a participar en importantes eventos educativos.“El día de ayer llegaron encargados de la Dirección General y le entregaron su destitución sin ninguna justificación. Ella ha estado cumpliendo con su trabajo y se exige que siga con el cargo, pues ha estado laborando con alumnos y padres, llevando a cabo muchos proyectos entre todos”, detalló uno de los inconformes.Además, agregaron que durante las últimas semanas otros docentes han tenido altercados con Olmedo Zamora, asegurando incluso que han llegado a la violencia verbal y son ellos quienes no quieren que siga como directora:“Cuando vinieron ayer le exigieron las llaves de manera prepotente y no le dieron ni tiempo de hacer su reporte porque al dejar el cargo les piden esto (…) De un tiempo para acá se han suscitado problemas en los que atacan a la directora, los docentes han llegado a cierto grado de violencia verbal hacia ella, están en desacuerdo que siga en el cargo, por eso inició el problema”, comentaron.Finalmente, recalcaron que exigirán a las autoridades que la ahora exdirectora no se vaya, por lo que esta mañana se encuentran afuera del plantel.