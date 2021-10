Padres, que no los engañen: Sólo se vacuna a menores con comorbilidades

Durante el primer día de vacunación contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, se avanzó en casi un 50 por ciento y se logró aplicar la primera dosis de la farmacéutica Pfizer a mil 857 niños registrados, citados en 13 hospitales en todo el Estado.El delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que adicionalmente a partir de este jueves se vacuna también en 6 nosocomios más, tanto en el sur como en la zona norte y un punto de vacunación más en Boca del Río.“Avanzamos al 45% es decir vacunamos a mil 857 ciudadanos con esta edad y esta característica en todo el Estado en los tres de hospitales más que aperturaron ayer de los 14 programados; hoy vamos por los 2 mil 595 que nos faltan pero también hoy vamos con 6 nuevos hospitales conforme a esta producción que llevamos. Dentro de ellos están Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, tenemos en Poza Rica, en Tuxpan y en La Boticaria”, dijo.En entrevista al acudir a supervisar la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de Boca del Río, precisó que sólo se está vacunando a menores con alguna enfermedad y reprochó que hay quienes estén “mal informando” de que la vacunación es para todos los jóvenes.Dicha situación derivó en que padres de familia se aglomeraran en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz con menores sin comorbilidades.Remarcó que debe ser avalado por un especialista y registrado en el sitio web mivacuna.salud.gob.mx.“No se dejen sorprender por quienes quieren perjudicar la credibilidad del Gobierno; la verdad no lo logran mucho pero molestan a la gente, están informando en redes aquí en el puerto de Veracruz que vayan a los hospitales que están vacunando a niños de 12 a 17, que no piden requisitos... Aquí en un hospital se dio el hecho y nos apena porque a la gente le decimos que no los vamos a poder vacunar si no vienen con un aval de un especialista”.