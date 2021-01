Padres que trabajan en cruceros de Veracruz Puerto exponen a menores en la calle

La pandemia no ha inhibido la presencia de comerciantes en cruceros acompañados de niños, en lo que va del año se han realizado entre 15 y 20 apercibimientos a los padres para que se retiren y no expongan a los menores en la calle.



El procurador de la Defensa del Menor y la familia del DIF de Veracruz, Ibis Domínguez Maldonado, señaló que han sido constantes los operativos ante los reportes de niños que están con sus papás realizando actividades de trabajo.



El argumento cuando se les realiza la recomendación de no tener a los niños en la calle, es que deben trabajar.



"La semana pasada hemos tenido la presencia en la zona de Martí; en la tarde-noche nos han estado reportando la presencia de adultos en compañía de niños. Entendemos que muchas familias nos digan que tienen la necesidad de salir y no tienen con quien dejar a los niños".



Precisó que la presencia de adultos con menores principalmente en los cruceros, son generalmente comerciantes que llegan a Veracruz provenientes de zonas serranas.



Llegan especialmente para actividades de venta de diversos productos.



"Seguimos teniendo lamentablemente la presencia, puedo decir que al mismo nivel de otros años, en el tema de cruceros son de la zona serrana de Oaxaca y Chiapas que vienen a la ciudad", finalizó.