Padres toman preescolar indígena en el municipio de Tlaquilpa por falta de docente

Debido a la falta de un docente de planta desde hace dos años, pobladores de la comunidad de Pixcuahutla, en el municipio de Tlaquilpa, tomaron las instalaciones del preescolar indígena y advirtieron que no las liberarán hasta obtener respuesta.La señora Gregoria Gálvez González, integrante del Comité de Padres de Familia del jardín de niños Fortino Jaramillo, explicó que desde hace dos años carecen de un profesor y aunque les llegan a enviar a alguno sólo está por dos o tres meses y se va y otra vez se quedan sin docente.Comentó que esto ha afectado la enseñanza que reciben los niños, pues no tiene una continuidad pero a pesar de que han ido a la ciudad de Xalapa en dos ocasiones para exponer esta problemática, no les han hecho caso.Indicó que, ante esa falta de respuesta, los padres acordaron tomar el plantel hasta que se nombre a un profesor de planta.Señaló que esperan obtener una respuesta positiva y que se dejen de violentar los derechos de sus hijos a la educación.