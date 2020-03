Padres toman primaria en Xalapa; no quieren que transfieran a docente

Padres de familia de la primaria “Leonardo Pasquel”, ubicada en la colonia El Porvenir 2, en Xalapa, cerraron el plantel en protesta por el cambio de adscripción de una docente de quinto grado que será a partir de abril y a pocos meses de concluir el ciclo escolar.



A decir de María Dolores Hernández Soto, una de las madres de familia inconformes, la profesora próxima a transferirse trabaja bien con los 23 estudiantes.



"La maestra está trabajando bien. Pero hay maestros que no están trabajando bien o que psicológicamente están dañando a los niños y no hacen por cambiarlos", dijo.



En todo caso, afirmaron el cambio de la docente, previsto para abril y no para julio, con el fin del año escolar, interfiere con la aplicación de exámenes a los menores



"No queremos perjudicar a los niños, queremos que presenten los exámenes y que ya nos dejen la maestra, porque si nos van a estar cambiando, como ya lo han hecho, la mera verdad ni tiene caso", dijo.



Indicó que en el caso de la escuela "Leonardo Pasquel", ha habido cambios continuos de docentes y que han afectado el desempeño de los menores.



"Nos han quitado a una maestra que está tratando bien a los niños y a los que no desempeñan su trabajo, no los están quitando, tiene que haber un cambio y ya hemos pedido un cambio"



Por su parte, Humberto Mendoza, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, dijo que el cambio de profesora resultó sorpresivo, toda vez que se anunció que su interinato concluiría con el ciclo y no antes.



"Estamos peleando para que la maestra termine el ciclo y los niños no se descontrolen", dijo el padre de familia.