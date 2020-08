Padres ven reto en las clases desde casa; “hay que tener mucha paciencia”

El regreso a clases a distancia, programado para este lunes 24 de agosto, representa un reto para los padres de familia veracruzanos del millón 457 mil 739 alumnos y alumnas de nivel básico que tendrán que estar listos en casa para seguir, desde las plataformas digitales, los cursos del ciclo escolar 2020-2021.Autoridades educativas, maestros y maestras se han preparado minuciosamente pero el gran reto será de nosotros, así lo expresa Heda Portugal Rendón, madre de una niña de 10 y un niño de 6 años, que cursan sus estudios básicos en la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”.“Digo, son mis hijos y todo pero sí hay que tener mucha paciencia porque sea como sea uno no está preparado para ser docente. Una cosa es decir, te ayudo con la tarea, como mamá y otra es estar enseñándoles totalmente lo que es la clase y apoyándoles, sobre todo”, indica la madre de familia.Comenta que las clases a distancia del final del curso escolar pasado “nos agarraron en curva pero ahora ya estamos más conscientes de que no van a volver al salón de clases pero la vez pasada sí fue de la nada, un cambio de la rutina para todos”.“Sí fue complicado todo pero no tan estresante; digamos que lo pudimos sobrellevar y ahora tuve que hablar con los niños y explicarles que no van a regresar a la escuela y que tienen que aplicarse en todas sus actividades desde la casa”, expresa.Heda Portugal menciona que sus hijos se han adaptado bien al cambio, “a veces siento que incluso es uno la que más se estresa y dices qué voy a hacer con esto y ellos realmente el ciclo pasado sí lo tomaron bien, hicieron sus actividades con el Zoom, con sus compañeros y dependía de cómo se organizara el maestro”.Sin embargo, mencionó que evidentemente no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo, “ellos necesitan la presencia de su maestra y sus compañeros, sentirse en un espacio como en la escuela, entonces en casa acondicioné un espacio para poner sus materiales y sí efectivamente ya el lunes inician clases”.“Ya tuve la primera junta de la escuela, en donde nos explican las plataformas por las que vamos a tener estas clases. Las clases por televisión van a ser opcionales y como apoyo, depende de cada papá y eso me pareció como un respiro porque yo sí estaba en conflicto porque tengo una niña en un grado y otro en otro entonces sí estaba complicado para mí”.Expresó que esta nueva etapa escolar de los niños debe ser acompañada al 100 por ciento de sus padres, brindándoles un espacio limpio y con la iluminación suficiente para que los niños puedan concentrarse y hacerles agradable este nuevo ciclo que va a ser muy diferente.Dijo que el cambio de rutina sí les afectó, sobre todo en la carga física que ya tenía pues sus hijos además de ir a clases a la primaria Enrique C. Rébsamen, realizaban por las tardes actividades extracurriculares y todo eso se eliminó por completo de sus vidas.Sin embargo, expresa que lo más importante es la salud de los niños “porque sí he visto muchas quejas y todo pero si vuelven a clases y empieza la contagiadera de los niños, también va a haber quejas, entonces ahorita hay que enfocarnos y mentalizarnos de que va a ser así y tratar de echarle ganas y tener mucha comunicación con los niños, ellos realmente son muy inteligentes”.“Yo creo que están emocionados de que empiece el ciclo escolar porque ya sin salir, sin tener actividades ni en vacaciones ni nada, de estar totalmente en casa y realmente las clases por la mañana en las plataformas y haciendo la tarea les servía mucho. Tan sólo el ciclo escolar pasado eso fue muy bueno, de que estaban ocupados en la mañana y ahorita sí estamos esperando que inicie el ciclo y hablándoles para que tengan mucha paciencia”, comentó.Mencionó que ha visto que los maestros están siendo evidentemente muy comprensivos ante la situación, “es algo de lo que no tenemos control, no está en nuestras manos y pues yo creo que hay que tener la actitud correcta para tomar esto, que es realmente por un tiempo, esperemos que pronto los niños puedan volver sus clases y ahorita pues sí necesitan el apoyo al 100 de los papás”.“Mis hijos siempre han tenido una rutina muy marcada. Con la cancelación de las clases pues bueno, los dejé dormir un poco más tarde, despertar más tarde y así pero como siempre han tenido unos horarios muy marcados, ahora saben que ya van a regresar a clases y tienen que estar atentos”.“Este lunes 24 saben que deben estar desayunados, concentrados, listos a todas las indicaciones. Ya desde hace un par de semana empecé a marcarles nuevamente sus horarios, a apagarles la televisión y todo, porque precisamente el lunes ya empiezan las clases”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund