Padres y Director critican toma de la Técnica 128 y cierre de avenida, en Xalapa

Integrantes de la Sociedad de Padres de Familia y Directivos de la Secundaria Técnica número 128 de Xalapa calificaron de “innecesaria” la toma del plantel y el cierre del bulevar Lázaro Cárdenas para demandar docentes.



Lo anterior, dado que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ya había iniciado la última fase del trámite de la cobertura de las horas vacantes.



De acuerdo con el director Gerardo Dávalos Aguirre, la dependencia había iniciado el proceso de captura de las órdenes de presentación de los docentes "suplentes".



"Están pendientes las órdenes de presentación, la contratación de estos 12 maestros y me informan que ya están en proceso de captura para que el viernes presentaran las ordenes de presentación", dijo.



Por lo que aseguró que los padres inconformes se “adelantaron” a los hechos con la toma de las instalaciones.



"Yo espero que mañana me manden las órdenes de presentación para entregarlas a los docentes y que se integren a los grupos", dijo.



Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, María Elena Domínguez López, reprochó que el cierre del plantel sin previo aviso expuso innecesariamente a los estudiantes a un riesgo al regresar sin acompañamiento a sus domicilios.



"Nosotros como Sociedad hemos venido apoyando pero no estamos de acuerdo con este procedimiento, porque pusieron en riesgo la integridad de los niños y nosotros hemos estado acudiendo a la Secretaría para llevar el proceso de todo esto que hemos hablado con las autoridades y el día de hoy, nos tomó por sorpresa que la señora Lorena Molina tomara la decisión, poniendo en riesgo la identidad de los niños, que es lo que nos preocupa”, dijo.



Afirmó que como Sociedad de Padres han mantenido el diálogo con las autoridades desde la primera toma de la institución.



"Hay muchos niños que se van solos de aquí de la escuela y muchos papás no están enterados, la prueba está en que los niños están viniendo a la escuela en la tarde y los papás ni enterados del proceso", afirmó.