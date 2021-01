Padrón de contagios de COVID en Tamiahua no es confiable

En el municipio de Tamiahua no hay padrón confiable sobre el número de contagios de COVID-19, ya que la mayoría de las personas han recibido atención médica particular, reconoció Ana Bertha Hernández Correa, directora de Salud Municipal del Ayuntamiento.



Por ello y ante el rebrote de contagios de Coronavirus, dijo que el Consejo Municipal de Salud puso en marcha diversas acciones preventivas que estarán vigentes por dos semanas, entre las que destacan el uso obligatorio de cubrebocas, preferentemente KN95 y el incumplimiento de esa medida será motivo de una sanción administrativa.



La zona de playas, uno de los principales atractivos turísticos de Tamiahua, permanecerá cerrada, queda suspendida en su totalidad cualquier tipo de aglomeración de personas y se giró la recomendación a las Agencias Municipales para exhortar a los habitantes de las comunidades a no movilizarse hacia la cabecera municipal; se suspenden actos cívicos y aglomeraciones.



Tamiahua no es uno de los 12 municipios que están en alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y hasta el momento, las cifras de la Secretaría de Protección Civil reportan 23 casos confirmados de la enfermedad, 6 defunciones y 7 casos sospechosos; desde el pasado domingo a la fecha esa cifra se ha mantenido.



No obstante, Ana Bertha Hernández Correa, directora municipal de Salud, reconoció que no se cuenta con un padrón confiable sobre el número de contagios.



Expuso que la Dirección Municipal de Salud se encuentra impedida para llevar a cabo un monitoreo en tiempo real sobre los posibles contagios que se tengan en el municipio, toda vez que la mayoría de ellos han recibido atención particular, por lo que no se cuenta con un padrón confiable.



Por ello, exhortó a la ciudadanía a informar puntualmente cualquier contagio para con ello poder llevar a cabo las medidas necesarias para controlar la difusión del virus.



Otras de las medidas para contener la propagación del virus en el municipio son que por las próximas dos semanas se suspenden los servicios de hostelería; la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos se suspende a las 5 de la tarde; y los negocios de alimentos sólo tendrán servicio para llevar.



Asimismo, los establecimientos comerciales deberán disminuir su capacidad de aforo al 50 por ciento ingresando sólo una persona por familia y restringiendo por completo el acceso a menores de edad y adultos mayores en situación de riesgo de contagio. Además, habrán de cumplir estrictamente con todas las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y zona de desinfección previa al ingreso a sus respectivos establecimientos.



El transporte público en su modalidad de taxi habrá de transportar a un máximo de 3 personas (aparte del chofer) al interior de la unidad.



El personal del Ayuntamiento que se encuentra dentro del sector vulnerable (embarazadas, adultos mayores y que padezcan enfermedades crónicas) habrá de mantenerse bajo resguardo en sus hogares; y se exhorta a la ciudadanía en general a resguardarse en lo más posible en sus casas.