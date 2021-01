Pagan por agua potable pero no la tienen desde hace semanas, en Tlalnelhuayocan

Vecinos de varias comunidades y de la cabecera municipal de San Andrés Tlalnelhuayocan se manifestaron frente al Palacio Municipal, en protesta por la falta del servicio de agua potable, que desde hace varias semanas no se les ha proporcionado a pesar de que se ha cubierto el pago del mismo en forma oportuna.



Los inconformes exigieron ser atendidos por el alcalde David Ángeles Aguirre porque han tenido reuniones con sus colaboradores que, afirman, “sólo le han dado vueltas al asunto y no lo resuelven”, situación por la que muchas familias resultan afectadas al carecer del vital elemento.



Y es que hace un par de meses, los mismos ciudadanos se manifestaron por este problema, bloqueando la carretera que comunica a la cabecera municipal con la Capital del Estado, quedando incomunicada por varias horas.



En ese momento, el Alcalde los atendió y estableció el compromiso de solucionar inmediatamente el problema y suministrar el líquido de manera regular.



Sin embargo, han pasado ya varias semanas y es la fecha en que no ha cumplido con su palabra, por lo que ahora le demandaron que mínimo contrate pipas de agua para que suministre el vital elemento, “porque es su responsabilidad darnos los servicios públicos indispensables”, indicaron los quejosos.



Los manifestantes se dijeron molestos y preocupados por la salud de sus familiares pues no pueden limpiar sus viviendas a fin de evitar riesgo de contagio de Coronavirus o enfermedades gastrointestinales y de la piel.



Advirtieron que no se retirarán del lugar donde se están manifestando hasta que se les dé una solución inmediata y pidieron al Presidente Municipal dar la cara.