Pagan sólo la mitad de salario a trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Acultzingo

Un promedio de 80 empleados de confianza del Ayuntamiento de Acultzingo comenzaron a recibir la mitad de su salario, ya que de acuerdo con el alcalde, René Medel Carrera, no están haciendo algo en esta etapa de contingencia por el COVID-19.



Así lo dieron a conocer los trabajadores, quienes indicaron que mientras otros Ayuntamientos y hasta empresas han mandado a personal a descansar en este periodo de pandemia pagándoles su sueldo completo, a ellos se los redujeron a la mitad.



Mencionaron que en días pasados recibieron el aviso de que sólo les pagarían la mitad porque no se está laborando normalmente pero que se realizan guardias para atender los trámites y gestiones que llega a hacer la población.



Sin embargo, señalaron, quitarles la mitad de sus recursos les afecta porque sus gastos de comida, pago de luz y demás para mantener a su familia no se reducen, e incluso hay personas que ganan mil 500 pesos, por lo que con la mitad de ese recurso qué podrán hacer.



Mencionaron que es una incongruencia y una falta de respeto por el personal, pues el recurso de la nómina no se le recorta al Ayuntamiento, sigue llegando el millón 200 mil pesos que se destina a este rubro.



Los afectados hicieron un llamado a las autoridades en el Estado o federales para ver si pueden interceder en esta situación y que no se les afecte de esta manera.