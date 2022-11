Pagar aguinaldos es complicado para comercios pequeños de Córdoba, advierten

El pago de aguinaldos se ve bastante complicado para comercios pequeños, reconoció la secretaria de la CANACOPE en Córdoba, Marcela Huerta."Tenemos un tema bastante complicado igual que todas las empresas, el pago de aguinaldos para los trabajos implica tener un dinero para poder gastar adicional pero para el empresario se nos complica juntarlo", dijo.Destacó que juntar el salario para 15 días es " tronarse los dedos" para pagar.Y es que de manera general, el panorama no es nada alentador. Afortunadamente no se reportaron cierres ni cambios de giros, pero tampoco una recuperación pues los indicadores no auguran alza en ventas puntualizó, refirió.La entrevistada mencionó que la gente solo está comprando lo básico, situación que pudo constatarse durante el Buen Fin, programa que no reactivó totalmente la economía local pues el movimiento fue leve."Aunque son épocas de fiesta todos andamos cuidadosos del dinero, pensando en no quedar endeudados”.Y es que si bien se espera un aumento de sueldo el próximo año, este queda pulverizado con el aumento en servicios y productos, concluyó.