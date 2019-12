Pagará central Motzorongo este lunes anticipo de cosecha a cañeros

A cañeros abastecedores del Central Motzorongo, después de haber recogido su pagaré, este lunes les serán transferido a sus cuentas los cuatro pesos por tonelada de caña sobre el estimado de producción, como anticipo de cosecha para que tengan recursos para pasar la Navidad y fin de año; se estima que la derrama económica podría rebasar los 4 millones de pesos.



Erasto Gamboa, presidente de la Unidad Cañera Democrática, explicó que este préstamo a cañeros es ya una tradición desde hace muchos años. Mencionó que aunque algunos ingenios ya no lo hacen porque no lo marca la Ley Cañera, Central Montzorongo es de las pocas factorías que aún siguen con esta tradición; pero que gracias a esto, esta región de Córdoba se reactiva en su economía.



Al hablar del avance de la cosecha, que inició hace una semana, consideró que a pesar de la sequía y que la caña no se desarrolló bien, con la buena selección de la gramínea en los campos se está logrando un karbe de 88.400.



Confió en que de esta fecha a las primeras semanas de enero, la caña con esta poca humedad y frio, maduren más y mejoren los resultados de esta cosecha a la que consideró como muy difícil, por la intensa sequía que sufrió el campo veracruzano en pasados meses.



Desafortunadamente dijo, que en este momento, no todos los frentes de cosecha tienen caña madura, por lo que están apoyando a otros, mientras madura la gramínea de su zona.