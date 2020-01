Página de internet del IPE no funciona desde hace un mes, denuncian pensionados

Pensionados y jubilados denunciaron que la página en línea del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no está funcionando desde hace más de un mes, por lo que no pueden llevar a cabo algunos trámites, como la impresión de sus recibos.



Señalaron que al comunicarse por teléfono a la dependencia para preguntar sobre esta situación, les informaron que en efecto la página tiene fallas, no obstante, no hay fecha para que ésta sea habilitada nuevamente.



“No sirve desde hace varias semanas y marqué porque me urgía ir a hacer mis pagos de agua y predial y necesitaba mis recibos del último pago, pero me dijeron que no sirve y que no sabían para cuando y muy quitados de la pena me dijeron que vaya yo a las oficinas pero eso no puede ser, para eso estaba esa opción, para evitarnos ir hasta allá”, señaló una pensionada.



Y es que dijeron que aunque tienen como alternativa acudir directamente a las oficinas, hay a quien se le dificulta por problemas de salud, además de que están aquellos provenientes de otros lugares y no de la capital.



Por ello, urgieron al Instituto a reparar su página, toda vez que es ahí donde pueden verificar sus pagos y realizar trámites menores sin necesidad de acudir a las oficinas situadas en Arco Sur.