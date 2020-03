Pago a agentes municipales debe establecerse en ley: TEV

La falta de una regulación en la Ley Orgánica del Municipio en Veracruz provoca que continúen generándose procedimientos oficiosos del Tribunal Electoral de Veracruz para que los Ayuntamientos cumplan con pagar el salario de sus agentes municipales.



La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, recordó que la LXV Legislatura de Veracruz sigue sin votar ninguna de las tres iniciativas para regularizar los pagos a estos funcionarios municipales.



Recordó que en Veracruz hay más de 5 mil de estos servidores públicos y que algunos han tenido que recurrir al TEV para exigir que se les pague una remuneración por su trabajo, pero los municipios justifican no tener recursos o no hacer las adecuaciones pertinentes en sus presupuestos.



“En nuestras sentencias se les exhorta al Congreso local a que legisle al respecto porque si ya está en la Ley Orgánica municipal ya no habrá necesidad de solicitar que se garantice su derecho ante una instancia jurisdiccional; sabemos que hay tres propuestas, pero no han sido aprobadas”.



Hay que destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que al ser servidores públicos tienen derecho a una remuneración.



Además, se estableció que legalmente los agentes y subagentes municipales deben de ganar un salario mayor a lo que percibe el presidente municipal, síndicos y regidores, el cual no puede ser menor a un salario mínimo.



La magistrada reconoció que a la fecha siguen registrándose casos de Ayuntamientos que tienen complicaciones para pagar las sentencias.



“Hay ayuntamientos que no han podido dar cumplimiento y otros que ya tomaron las medidas necesarias. Nosotros los dejamos en libertad porque como autoridad municipal administrativa tienen autonomía y no podemos decirle de dónde tomen el recurso”.