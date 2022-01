Pago de 3 mil mdp a Grupo MAS es innecesario: Diputada de MORENA

Para revocar la concesión del servicio de agua y saneamiento a Grupo MAS, no es necesario pagar 3 mil millones de pesos como penalización, afirmó la diputada federal de MORENA, Rosa María Hernández Espejo.Luego que la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, señalara que es necesario que el Congreso Local autorice una partida por dicho monto para echar abajo el contrato con la empresa, la legisladora aseguró que es responsabilidad del Ayuntamiento resolver esa situación y debe hacerse a través de medios legales.“No necesitamos más recursos, los recursos del pueblo son sagrados y se deben utilizar en el pueblo, los panistas pretenden los 3 mil millones de pesos para seguir entregando el dinero a una empresa privada que se ha beneficiado de miles de ciudadanos que hasta se han quedado sin comer para pagar por un servicio con un agua cara y de mala calidad, no es justo, no estamos de acuerdo”.Hernández Espejo aseguró que desde la sociedad se realizará un movimiento para retirar la concesión a Grupo MAS, se apoyarán de asociaciones, abogados y afectados para integrar amparos que constaten que la empresa no ha cumplido con dar un servicio de calidad."Vamos a hacer un gran movimiento, vamos a poner mesas de quejas y vamos a llevar a cabo amparos de la ciudadanía, vamos a organizarnos para insistir porque es la única vía y creemos que sí es factible porque la empresa no ha cumplido con el contrato".El tema del Grupo MAS se debe abordar desde el Cabildo y debe resolverse no económicamente, sino legalmente.