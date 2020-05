Pagó desde enero, pero lleva meses esperando que CFE le instale servicio de luz

Doña Margarita Martínez, madre de dos hijos, tuvo que decidir contra la educación de ellos con tal de juntar el dinero que la Comisión Federal de Electricidad le exigió para un contrato de servicio de energía eléctrica, desde enero pagó y la empresa le “da largas” para cumplir con la conexión, cuando sus vecinos realizaron el mismo trámite y todos ya cuentan con el abastecimiento.



La colonia Arroyo del Maíz es uno de los sectores de población económicamente vulnerable. Este asentamiento surgió en el año 2000, siendo una superficie de reserva federal que se utilizó para la reubicación de personas damnificadas por la inundación que afectó a Poza Rica y municipios aledaños en esta zona norte de Veracruz.



Actualmente se estiman más de 5 mil familias que le habitan y decenas de estas son de escasos recursos, viven al día para poder cumplir con las necesidades primordiales.



Margarita Martínez Cruz es empleada dedicada al servicio doméstico en distintos domicilios donde ya es conocida. No sabe leer ni escribir. Con esfuerzos, apenas logra lo suficiente para la manutención de sus dos hijos adolescentes, quienes estudiaban el nivel secundaria y bachillerato, pero tuvieron que dejar de acudir a clases desde el año pasado ya que su mamá hizo contrato con la CFE, según solicitud 03076551/2019 y oficio 1447/2019, por carga de 3kva 2 kw.



El monto que tuvo que pagar y que tardó varios meses para reunirlo, fue por 14 mil 25 pesos con 99 centavos, con impuesto al valor agregado incluido. El pago lo hizo en una sola exhibición y se realizó en el mes de enero.



Desde entonces, la señora Margarita ha acudido a las oficinas de la agencia regional de CFE, ubicadas en bulevar González Ortega, para saber qué solución le dan a la falta de cumplimiento al contrato, el cual el departamento de Planeación le hizo pagar por un contrato por “ampliación de obra” que sólo ella es la única usuaria, pese a que tiene vecinos más alejados y no realizaron trámites de este tipo.



“Nomás dan largas, que la empresa no tiene material, que la semana que entra ya conectan y así me traen desde enero”, explicó la jefa de familia.



Esto se ha vuelto insostenible para Margarita Martínez porque sacrificó a sus hijos con tal de contar con el servicio de energía eléctrica y con la pandemia del coronavirus, no sabe a dónde acudir para que le den una solución definitiva a más de 4 meses de haber pagado con el monto que la CFE le determinó.