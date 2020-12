Pagos por factoraje no han llegado a agencias de viajes, denuncian

A pesar de la propuesta de liquidación de adeudos por factoraje, a la fecha las agencias de viajes en Xalapa no reciben pagos por los servicios prestados durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Todas esas cosas que salieron publicadas, y que según empezaban a pagar, a nadie nos han pagado", admitió la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Idehanna Gómez Ortiz.



En ese sentido, la dirigente empresarial admitió que el sistema de pago por factoraje implicaba una opción "muy cara", reducida y sujeta a ciertos montos de la deuda.



"Nos han pedido no sé cuántas veces llevar los contratos, los expedientes, los números de folio, si contáramos cuántas veces llevamos las carpetas podríamos decir que podemos armar una biblioteca de las cámaras y asociaciones que llevaron sus planes para que nos pagaran".



Reprochó que de parte de la administración no ofrecen argumentos, y solo "pasan de una persona a otra" con el tema.



"De los empresarios que conozco, y a mí, a nadie nos han pagado, ni nos han hecho una sola propuesta de forma de pago".



A lo anterior recalcó que la administración pública igual suspendió la compra de boletos de avión por medio de las agencias de viajes.