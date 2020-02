Países vetan ingreso de chinos para evitar contagios por coronavirus

Numerosos países limitan la entrada de chinos, extreman medidas de precaución, protegen sus fronteras y repatrian a sus ciudadanos desde la nación asiática.



Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública por el nuevo coronavirus y anunció que prohibirá temporalmente el ingreso de extranjeros que viajaron a ese país en las últimas dos semanas, para evitar su propagación. Las nuevas restricciones entrarán en vigor mañana por la tarde, detalló el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.



Los estadounidenses que regresan de la provincia Hubei, el foco del brote, tendrán que estar en cuarentena 14 días. Quienes regresan de otras partes de China podrán monitorear su condición ellos mismos durante un periodo similar. Washington también enviará todos los vuelos provenientes de ese país a siete grandes aeropuertos, donde los pasajeros serán revisados.



El Salvador, Guatemala, Vietnam, Mongolia, Singapur e Israel anunciaron que no permitirán el ingreso de personas provenientes de China. Las autoridades sanitarias de ese país informaron que el saldo de decesos ascendía a 259 personas: 46 más en un día, mientras que el contagio en Hubei crece, con mil 347 nuevos casos. Todo el país registra 11 mil 791 infectados.



“Estoy lleno de culpa y remordimiento (...) Si hubiera tomado antes medidas restrictivas, el resultado habría sido mejor de lo que es hoy”, dijo Ma Guoqiang, secretario del Partido Comunista Chino (PCC), en Wuhan. Hace dos días, la Unión Americana emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro para pedir a sus ciudadanos que no vayan a Beijing, debido a la epidemia.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, criticó las acciones de Washington, al señalar que “no son correctas ni apropiadas”.



Tras una reunión en Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el jueves la epidemia como “emergencia de salud pública de alcance internacional”; no obstante, dijo que el organismo no recomienda y de hecho se opone, a cualquier restricción” de viajes o comercio con China.



El embajador chino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Xu Chen, aseguró: “No hay que entrar en pánico innecesariamente ni tomar medidas excesivas”. Además, la Autoridad del Canal de Panamá pidió a los buques que provengan de países con casos confirmados del nuevo coronavirus reportar su llegada a la vía interoceánica con 30 días de antelación para tomar medidas preventivas.



En Reino Unido y Rusia se confirmaron los dos primeros casos; Moscú anunció la evacuación de sus ciudadanos de varias regiones chinas. Alemania reportó su séptimo enfermo, mientras que Suecia, España e Italia informaron de los primeros en su territorio; Roma declaró su propia emergencia nacional.



Japón también aconsejó a sus ciudadanos que pospongan los viajes no urgentes a China; Bahréin recomendó no ir a ningún país afectado e Irán instó a prohibir el acceso de los viajeros procedentes de China.



Singapur, uno de los principales puntos de conexión de Asia, detuvo la entrada de personas con un historial reciente de viajes a China y suspendió los de visados para titulares de pasaportes de esa nación. La prohibición se extiende a los que están de paso por el país.



Beijing anunció que enviará aviones para repatriar a sus ciudadanos en el exterior, en particular aquellos originarios de Wuhan. La decisión se debe a las “dificultades prácticas que ciudadanos de Hubei, especialmente los de Wuhan, han enfrentado en el extranjero”, expresó Hua.



Washington y Japón fueron los primeros países en repatriar el miércoles a una parte de sus ciudadanos. Un avión que transportó a 83 británicos y otros 27 extranjeros, fletado en cooperación con las autoridades españolas, aterrizó en la base aérea de Brize Norton, al oeste de Londres. Una aeronave francesa llegó con 200 pasajeros procedentes de Wuhan; ellos permanecerán en observación y aislados por 14 días.



Otros países, como Italia, Alemania, Canadá y Blangladesh, organizan sus propias operaciones de repatriación. En Japón, tres de 206 estaban infectados, que se suman a los otros ocho casos. Desde Canadá vino una buena noticia: un paciente fue dado de alta pero confirmó un cuarto caso.