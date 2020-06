PAN “actúa con dolo”, SCJN no ha ordenado reinstalar a exautoridades de Actopan

Diversos actores vinculados a Acción Nacional han actuado con dolo, con oportunismo político y con una clara intención de engañar a la gente, distorsionando el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 17 de marzo del año en curso, en el cual en ninguna línea ordena al Poder Legislativo de Veracruz, proceder a la reinstalación de las exautoridades municipales de Actopan, aseguró el diputado local Raymundo Andrade Rivera.



El diputado Secretario de la Comisión Permanente de Gobernación en la LXV Legislatura local, lamentó que se intente sacar “raja política” del asunto de Actopan, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido ninguna resolución definitiva, el único acuerdo publicado fue hace tres meses, en torno al recurso presentado en contra de la separación y destitución del cargo del expresidente y exsíndica de Actopan.





“Lo que sí pide la Suprema Corte es que ni el Cabildo de Actopan ni el Congreso de Veracruz, tomen acuerdo definitivo sobre la situación de los ediles separados de su cargo, en tanto no se emita sentencia definitiva, eso sí lo establece muy claro y en ninguna línea ordena la reinstalación del alcalde y de la síndica, mucho menos se ordena convocar al suplente”, expresó.



El legislador por el Distrito XII, con cabecera en Coatepec, lamentó que después de tres meses de haberse publicado el acuerdo de la SCJN respecto al caso Actopan, los panistas y algunos actores políticos saquen el tema hasta ahora, y sobre todo, le den una interpretación que sólo busca generar confusión en la ciudadanía de dicho municipio, así como falsas expectativas a quienes promovieron tanto el recurso de impugnación como la controversia constitucional en torno a este caso.





Recordó que en base a ese documento y en apego a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, los ediles que conformaban el Cuerpo Edilicio, acordaron nombrar a un presidente interino, que ahora no puede ser ratificado ni puede llamarse a los suplentes del presidente y síndica, en tanto no se emita una sentencia definitiva.



De igual forma, rechazó que en el Congreso de Veracruz se haya ocultado el acuerdo de la Suprema Corte, pues este tipo de documentos se difunden de manera pública en la página oficial de dicho órgano jurisdiccional, cualquier puede consultarlos, además, de que la sesión donde se abordó el caso de Actopan, se trasmitió por el canal oficial de la Corte.



Lo que no resulta extraño, dijo, es la forma en que vienen actuando los panistas, que como ya es costumbre, distorsionan, confunden y ahora interpretan erróneamente un acuerdo de la SCJN, sólo para sacar “raja política”; evidencian la derrota moral en la que se encuentran como oposición a MORENA, y su fracaso en el plano político y legal.