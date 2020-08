PAN analizará si expulsa a diputados “yunistas” que respaldaron a MORENA

Los ocho diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) que votaron a favor de las propuestas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para las magistraturas del Poder Judicial del Estado, serán llamados próximamente “a juicio”, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.Durante entrevista, el líder estatal informó que la Comisión de Orden y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional determinará qué pasará con ellos.Entre las posibles sanciones se encuentra la inhabilitación por parte del partido para participar en el próximo proceso electoral o hasta la expulsión. Al respecto, Guzmán Avilés dijo que eso lo define la Comisión de Orden.Es así que no se descarta que los legisladores “yunistas” puedan ser inhabilitados para participar en el proceso electoral o hasta expulsados.A decir del líder estatal, todo Acción Nacional en Veracruz esta sumado en unidad, pero ocho diputados no, lo que definió como lamentable.Se trata de los diputados Sergio Hernández, Marijose Gamboa, Judith Pineda, Juan Manuel de Unanue, Montserrat Ortega, Arturo Serna, María de Jesús Martínez Díaz y María Graciela Hernández Íñiguez, ampliamente identificados con el grupo interno yunista.“Vemos que todo el partido esta sumado en esa unidad, digamos que ocho diputados no. Tristemente son cuestiones personales. Obviamente en su momento ellos determinarán la situación y la determinará la Comisión de Orden del Comité Ejecutivo Nacional y no nosotros”, finalizó.