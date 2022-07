PAN busca tipificar ataques con ácido y químicos en el Estado

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentará, en el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz para tipificar el delito de violencia de género con el uso de ácido u otros productos químicos.En conferencia de prensa, la diputada Verónica Pulido Herrera indicó que el cambio legal permitirá imponer prisión de siete a trece años y multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en caso de algún ataque con este tipo de sustancias, pena que aumentará en dos terceras partes, cuando la víctima sea una mujer."En la próxima sesión del Congreso del estado presentaremos una iniciativa de reforma al código penal para sancionar una de las formas de violencia más atroces en contra de las mujeres: los ataques con ácido u otros agentes químicos que se ejercen en contra del cuerpo de la víctima con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o matarla y que representa el odio hacia las mujeres por el solo hecho de serlo", expresó en compañía del presidente, Federico Salomón Molina, e integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul.En su discurso, expuso la "gran preocupación" que genera el clima de inseguridad que enfrenta México y Veracruz, en el que las violencias hacia las mujeres se han recrudecido y han generado que el Estado sea el tercer lugar en feminicidios."Como legisladoras y legisladores de Acción Nacional asumimos que debemos armonizar el orden jurídico para prevenir atender y sancionar este tipo de violencia, por lo que propondremos ampliar el tipo penal de lesiones para proteger la integridad física de la víctima", comentó ante los reporteros.Y es que dijo que con estas acciones que buscan dañar el cuerpo de la víctima, se demuestra el poder de un sistema patriarcal que se empeña en dar un mensaje de que a las mujeres se les puede dominar, someter y asesinar porque son inferiores y el daño causado destruye su proyecto de vida, porque después de estas lesiones ya nada es igual para ellas."Este tipo de agresiones tienen una altísima carga simbólica, dejar el rostro o el cuerpo desfigurado a la víctima es la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática: Es la marca de la posesión, de una firma ardiente que llevará toda su vida o lo que queda de ella", reiteró Pulido Herrera.Aunque indicó que no hay estadísticas precisas sobre la incidencia de agresiones por ácido, diversos medios de comunicación han documentado distintos hechos acontecidos en la República Mexicana que, a su decir, no son denunciados por falta de una adecuada tipificación o por temor de las víctimas."Luz de Zapopan Jalisco, madre de un niño con autismo es el ejemplo más vil y condenable, que, con un ataque con sustancias químicas, el 19 de julio pasado fue asesinada, porque no hubo respuesta, por parte de la autoridad, a su grito desesperado de auxilio", mencionó.Sostuvo que todos los poderes públicos tienen la responsabilidad de implementar leyes y políticas sobre violencia ácida contra mujeres y niñas y de brindar servicios integrales a las sobrevivientes de este tipo de la violencia."Tipificar este delito es el primer paso: si está en la ley, puede denunciarse; pero estamos conscientes de que debemos trabajar en la prevención, con la promoción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos de las mujeres, para transitar a una sociedad donde mujeres y hombres convivamos en un marco de igualdad, libres de todo tipo de violencia", reafirmó la diputada panista.