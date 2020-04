PAN convoca a frenar plan de AMLO para usar presupuesto “por la vía libre”

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y sus dos fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado de la República anunciaron su rechazo a la iniciativa que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que el Poder Ejecutivo modifique el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin restricciones, en caso de emergencias.



En conferencia de prensa virtual, el líder nacional panista, Marko Cortés, el líder del blanquiazul en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks y el líder en el Senado, Mauricio Kuri, hicieron un llamado a todas las fuerzas de oposición, a empresarios y sociedad civil a frenar la iniciativa presidencial.



Marko Cortés dijo que el próximo jueves, en el último día del periodo ordinario, se convocará a la Comisión Permanente y ahí MORENA necesita 25 votos para citar a periodo extraordinario y es ahí donde la oposición puede votar en contra y no se lleve a cabo la sesión del próximo martes.



Los panistas calificaron esta iniciativa como autoritaria y de concentración de poderes en una sola persona.



En esta conferencia, Marko Cortés anunció que el blanquiazul recurriría a instancias internacionales a quejarse de esta intención de Morena, de aprobar esta iniciativa.



Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks dijo que en el Congreso de la Unión darán la batalla porque esta iniciativa es intransitable, es inconstitucional y no es necesaria y atenta contra los artículos 73 y 49 de la Constitución que tiene que ver con la división de poderes y de concentrar tanto poder en una sola persona.



Además, pidió sensibilidad en Morena para no convocar a un periodo extraordinario el próximo martes, pues aún no hay materia, pues no se ha instalado la Comisión Permanente y no se ha avalado ningún dictamen en la Comisión de Presupuesto.



En tanto, el líder panista en el Senado, Mauricio Kuri, dijo que sus senadores se van a oponer a este proyecto porque Morena sólo quiere convertir al Congreso de una oficialía de partes y dijo que quieren aprobar este proyecto porque Morena sabe que van a perder las elecciones intermedias y por eso quiere aprobar a toda prisa esta iniciativa que es un atropello.



El pasado jueves, sin precisar recortes o aumentos a dependencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa para modificar el artículo 21 Tercer Párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación sin restricciones en caso de que se presentan emergencias económicas en el país.



En su documento de seis hojas, explica que los "recortes" o "reorientaciones" los hará cada dependencia y la Secretaría de Hacienda concentrará los recursos para mantener la ejecución de proyectos y acciones necesarios y que son prioritarios para la Administración Pública Federal, atender emergencias de salud y programas en beneficios de la sociedad.



El titular del Ejecutivo busca que las dependencias y entidades adecuen sus presupuestos para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto y trasladarlos a la Secretaría de Hacienda y que ésta realice los ajustes correspondientes.



También se busca que el Fondo Metropolitano que se le otorga a la Ciudad de México, por ser la capital del país, reoriente para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad.