PAN da “uso faccioso” al INE, acusa Cuitláhuac; defiende desplegado pro AMLO

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recriminó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara bajar de redes sociales el desplegado que mandatarios de MORENA emitieron para defender al presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que consideran “ataques mediáticos”.En conferencia de prensa desde Coatzacoalcos, el Mandatario acusó que se dio un uso faccioso del INE por parte del Partido Acción Nacional (PAN), quien presentó la queja que derivó en la orden de retirar el desplegado por contener propaganda gubernamental en plena veda por la consulta de Revocación de Mandato.“Nosotros ante la decisión que ha tomado el INE decimos que es lamentable porque ya muestra un uso faccioso del INE por parte de un partido excedido y de acuerdo con los procedimientos, bueno, vamos a impugnar, vamos a atender la medida que nos imponen pero lo más importante es el derecho del pueblo a ser informado”, dijo.El Mandatario detalló que impugnarán pues el posicionamiento de los gobernadores se dio en un contexto diferente a lo que marca la veda. Es decir, se pronunciaron por los “embates” contra el Presidente, no para promocionar al Gobierno.Asimismo, García Jiménez alegó que todos los días, como gobernadores, cometen “acciones políticas”, por lo que la queja del PAN no debería proceder.“Nosotros pensamos que es equivocada la medida y también la queja es infundada porque nosotros somos gobernantes que estamos todos los días haciendo acciones políticas inherentes al cargo; no puedes decir: ‘ahorita actúas como Gobernador y ahora no’”.“¿En qué momento no tenemos la función de Gobernador? Todo lo que hagamos es una acción de Gobierno y la ciudadanía tiene derecho a ser informada de las acciones de Gobierno y nosotros la obligación de informarles y el planteamiento político que hicimos se da en un contexto de ataques al Presidente de la República”, dijo.No obstante, cabe destacar que el desplegado sí presume algunas obras de la Cuarta Transformación “Se abren universidades, se construye una alternativa de futuro para las y los jóvenes, se edifica entre otras obras públicas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum, el Tren Maya, el corredor transístmico, la refinería Olmeca, se modernizan las refinerías, se repotencian las hidroeléctricas, se adquirió la refinería Deer Park, se construye una planta solar en Sonora, se creó la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar, se consolida la industria energética nacional y se reforesta con sentido social más de un millón de hectáreas”, dice el comunicado que firmaron García Jiménez y sus homólogos.