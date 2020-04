PAN demanda al Gobierno de Veracruz aclarar qué fideicomisos desaparecerán

Diputados de la fracción legislativa de Acción Nacional en el Congreso del Estado pidieron que el Gobierno de Veracruz especifique cuáles fideicomisos desaparecerán con el Decreto publicado este martes en la Gaceta Oficial del Estado.



Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Omar Guillermo Miranda Romero, refirió que el decreto sólo desaparece los fideicomisos sin estructura, esto es, sin nómina y, por lo tanto, no aumentaría el desempleo, sin embargo, no hay certeza de cuáles son.



"Lo primero que nosotros estaríamos esperando es que el Gobierno del Estado diera la lista de los fideicomisos que existen, para saber cuáles tienen estructura y cuáles no", demandó.



Cabe destacar que este martes, en el número extraordinario 160, el Gobernador decreta que se extinguen y dan por terminados los fideicomisos públicos, sin estructura, de carácter paraestatal de la Administración Pública del Estado de Veracruz.



En el tema de los Fideicomisos, Miranda Romero explicó que el Gobierno instituye cada uno con un propósito específico y en ese sentido, el PAN detecta al menos 25 fideicomisos, "aunque podrían ser más", apuntó.



"De nuevo regresaríamos a la pregunta. Saber los fideicomisos que se plantean extinguir y si estos tienen participación federal y cuánto se estaría afectando debido a que este recurso estaría regresando a la Federación", explicó.



Miranda Romero enfatizó que el Ejecutivo argumenta la extinción de los fideicomisos para captar recursos adicionales para la fase de Emergencia Sanitaria y por lo tanto, demandó cuánto importa el monto de los fideicomisos y el destino de los recursos redireccionados por el Gobierno.



"En el ámbito de los fideicomisos con una aportación importante en este 2020 con el presupuesto aprobado por el Gobierno del Estado, nosotros detectamos cuatro de estos fideicomisos y es por el orden de los 197 millones de pesos", abundó.



Es el caso del Fideicomiso del Parque Temático de Cumbre Tajín, con 34 millones de pesos. "Lo que no sabemos es que, al haberse cancelado este festival, no sabemos qué pasó con ese recurso" indicó.



Esto, además del fideicomiso del impuesto al hospedaje con 50 millones de pesos del Gobierno del Estado para el actual ejercicio, aparte del Fondo Ambiental Veracruzano por 112 millones de pesos y el Fideicomiso Público Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER) por un millón de pesos.



"El tema es que no sabemos cuáles son los fideicomisos que específicamente están extinguiendo y cuánto se va a obtener de esta extinción y a dónde va a ser canalizada", afirmó.



Omar Miranda enfatizó que esta acción no debe implicar "descobijar de un lado para cobijar otro", por lo que recalcó que este proceso tiene que ser transparente.



Por su parte, el Diputado Bingen Rementería Molina criticó dicha disposición del Gobierno del Estado y le reprochó la falta de iniciativas propias.



"Pareciera que el Gobernador no tiene iniciativas propias y son copias de lo que va haciendo el Presidente de la República, por cierto, bastante mal y de igual forma extingue los Fideicomisos Públicos que no tienen estructura orgánica", dijo.



Recalcó que el decreto no especifica el número de los fideicomisos a extinguir, ni el destino de los recursos pero sí justifica el cumplir con los principios de economía y eficiencia de todos los recursos económicos en la entidad.



El legislador exigió al Gobernador una explicación de los fideicomisos a extinguir y el uso final de tales recursos.



"Y lo que dice que estos recursos públicos van a ser reingresados a la Tesorería del Estado. Estamos evidentemente ante una nueva licuadora y en donde Finanzas concentrará el dinero y hará con este lo que quieran y lo gastarán en quién sabe qué", finalizó.



Lista de fideicomisos



El Gobernador ordenó la extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, que de acuerdo con el cuarto informe trimestral de 2019 en conjunto tienen un saldo patrimonial de 3 mil 908.4 millones de pesos.



Cabe señalar que entre estos se encuentra el de Administración denominado “Acuario de Veracruz”, con un saldo patrimonial de 60 millones 493 mil 045.42 pesos.



En la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario se incluye el de Administración e inversión como Instrumento Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de Estado, conocido como Fondo del Futuro, con saldo de 431 millones 893 mil 960.96 pesos.



En la Secretaría de Turismo y Cultura hay 3, uno para el Centro de Exposiciones y Convenciones WTC con saldo negativo de 47 millones 177 mil 447 pesos; el de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut por 487 mil 426.85 pesos y el de Administración e inversión del impuesto al Hospedaje, por 30 millones 585 mil 749.64 pesos; con subtotal de -16 millones 104 mil 270.51 pesos.



En la Secretaría de Educación hay 5, siendo el del FOVIM por 3 millones 10 mil 542 pesos; el de Tecnologías, por 5 millones 142 mil 559.81 pesos; el de PASEVIC por un millón 180 mil 662.40 pesos; el de ORACVER por 201 mil 264.30 pesos y el de Manutención, por 33 millones 865 mil 470.19 pesos, con un subtotal de 43 millones 400 mil 499.25 pesos.



En la Secretaría de Desarrollo Social hay 4, correspondientes al Fondo Metropolitano Xalapa, FONMETROX; al Fondo Metropolitano Veracruzano, FONMETROV; el Fondo Metropolitano de Coatzacoalcos, FONMETROC y el Fondo Metropolitano de Acayucan, FONMETROAC, aunque registran cero pesos al no acceder a recursos Federales.



En la Secretaría del Medio Ambiente hay uno, siendo el FIDEICOMISO Público del Fondo Ambiental Veracruzano, FAV, por 79 millones 127 mil 899.21 pesos.



En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca hay 2, siendo el FIDREVER por 38 millones 039 mol 651.44 pesos y el FIVERFAP, por 484 millones 597 mil 257.79 pesos, con un subtotal de 522 millones 636 mil 909.23 pesos.



En la Secretaría de Finanzas y Planeación hay 2, siendo el Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema del Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, SAR GOB EDO, por 2 mil 177 millones 451 mil 192.92 pesos.



También el Fideicomiso Irrevocable para la Construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz POR 80 millones 759 mil 578 pesos, por un subtotal de 2 mil 258 millones 210 mil 770.92 pesos.



La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas tiene 4, siendo el del Puente Coatza por 2 millones 691 mil 749.45 pesos; el del FONDEN que registró 393 millones 512 mil 616.25 pesos; el de la Autopista Cardel por 40 millones 173 mil 980.19 pesos y el de Plan del Río, por 41 millones 812 mil 585.71 pesos, con un subtotal de 478 millones 190 mil 931.60 pesos.



La Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión de Agua tienen uno, siendo el FIRIOB por 45 millones 317 mil 151.88 pesos y la Secretaría de Gobierno en Coordinación con la Fiscalía General del Estado otro para Justicia Penal por 5 millones 216 mil 639.46 pesos.



Estos fideicomisos hacen un saldo total de 3 mil 908 millones 383 mil 537.42 pesos, según su saldo patrimonial al 30 de septiembre de 2019.