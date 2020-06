PAN en Orizaba insiste en que apelarán ante SCJN reforma electoral

En rueda de prensa, el presidente del PAN en Orizaba, Rey David Mejía, señaló que de aprobarse la reforma electoral en la mayoría de los ayuntamientos, el PAN buscará la acción de inconstitucionalidad para echarla abajo.



En las instalaciones del partido en esta ciudad, acompañado por los regidores Ana Teresa Herrera y Emmanuel Gómez García, refirió que la agenda política de Morena está hoy enfocada a las elecciones del 2021.



El partido en el poder en Veracruz, dijo, ya no gobierna, está preocupado por perder, entonces busca llevar a cabo las acciones necesarias para mantenerse y mantener a Cuitláhuac García.



En su oportunidad, el regidor Emmanuel Gómez indicó que la reforma electoral afecta las bases para una elección limpia.



Indicó que quienes están aprobando la reforma han recibido promesas de que les bajarán proyectos, pero es un engaño, pues si en los dos años y medio que se llevan no les han dado nada, menos lo harán en lo que falta del año.



A su vez, la regidora Ana Teresa Herrera indicó que para que haya democracia debe existir libertad, y ahora no se vale que quieran cambiar la Constitución y artículos para beneficiar a ciertas personas.