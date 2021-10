PAN en Veracruz respaldará proyecto de Marko Cortés: Joaquín Guzmán

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, asistió al Consejo Nacional en la Ciudad de México, donde respaldó el proyecto de Marko Cortés, quien ya es presidente electo del PAN nacional.Este sábado se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, donde el Presidente Nacional del partido con licencia, Marko Cortés, se presentó como candidato único registrado para continuar en el cargo.Durante la reunión, Guzmán Avilés resaltó los avances que ha tenido Acción Nacional, gracias a la unidad promovida por Marko Cortés.El dirigente Veracruzano refirió la importancia de ser panistas de tiempo completo y no solo por conveniencias; “Ya lo dijo nuestro Dirigente Nacional el día de hoy, o somos, o no somos, no podemos simular que somos panistas solo cuando nos conviene, debemos trabajar con los valores del partido siempre y no se vale darle la espalda a los propios panistas, en Veracruz nosotros debemos estar cerca siempre, fortalecer los liderazgos nuevos y limpiar la casa, para fortalecer al panismo veracruzano; es una tarea que ya comenzó y debemos continuar”.En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, Marko Cortés resultó como Presidente Electo del PAN, por lo que precisó que en su administración continuará trabajando para que en Acción Nacional haya espacio para crecer, y sumar, de tal forma que haya piso parejo para todos.“Habrá piso parejo para todos. No habrá reserva de género para ningún cargo de elección popular. Todas y todos tendrán los mismos derechos a la hora de elegirse. En el 2022 buscaremos generar acuerdos para salir unidos y fuertes en un México que nos necesita”, resaltó.Definió que el partido es opositor y ello conlleva defender lo que se está y lo que se piensa.“Y en Acción Nacional eso es lo que hacemos todos los días contra el gobierno represor y usurpador de Morena. Al Presidente de la República se le dice no, cuando no tiene la razón y pocas veces la tiene. Hoy México necesita al PAN, porque es el partido que mejor gobierna”, subrayó.Por último, el Presidente electo, hizo un llamado a los Senadores, Diputados Locales y Federales, así como a los alcaldes para que se empeñen en hacer un mejor trabajo en beneficio de la sociedad.