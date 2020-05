PAN en Veracruz también expulsaría a diputado por avalar reforma electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) actuará conforme lo marcan los lineamientos, con respecto del voto que Rodrigo García Escalante emitió a favor de la Reforma Electoral, presentada por el grupo legislativo de Morena en el Congreso del estado y aprobada este martes.



“La postura del Diputado García Escalante no es el sentir de este Partido Político, por el contrario, es una acción que va en contra de nuestros estatutos, reglamentos y principios de Acción Nacional”, informó el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés.



A través de sus redes o sociales, el líder estatal anunció que actuará ante la acción del diputado e incluso existe la posibilidad de la expulsión del partido.



“Sin duda actuaremos y tomaremos acciones serias sobre su permanencia en el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional”.



Guzmán Avilés reconoció el voto en contra de los “verdaderos” diputados del PAN, de quienes sostuvo, defendieron la democracia de Veracruz hasta el último momento.



Luego de la aprobación de la Reforma Electoral, la cual incluye la disminución de prerrogativas a los partidos políticos, el dirigente partidista expuso su desaprobación a la misma, así como al voto del integrante de la bancada blanquiazul.



“Como Presidente del Partido Acción Nacional, desapruebo y expreso mi total desacuerdo con el voto emitido por del diputado Rodrigo García Escalante, quien eligió estar a favor de la reforma electoral que sólo favorece a los intereses del gobierno en turno y no al pueblo veracruzano”.



No obstante, dejó en claro que no se dejarán intimidar aunque se insista en debilitarlos como oposición, “en el PAN anteponemos el bienestar, la transparencia y la democracia que tantos años costó construir”, aseveró.