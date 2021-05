PAN Estatal confirmará a candidato por Alcaldía de Veracruz: Guzmán Avilés

La noche de este jueves, la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) sesionará para confirmar el proceso a seguir para determinar al nuevo candidato a la Alcaldía de Veracruz en su coalición con el PRI y PRD tras la cancelación del registro a Miguel Ángel Yunes Márquez por orden del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).“El día de hoy, a las 6 o 7 de la noche, sesiona la Comisión Permanente, se va a dar un plazo para que se inscriban las personas que quieren y ya después de ahí definirlo; (…) hoy a las 6 o 7 de la noche va a ser y ya después nosotros enviamos esa información al CEN”, dijo el dirigente estatal del partido, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.El líder del blanquiazul recordó que el órgano jurisdiccional les dio un plazo de 48 horas para poder presentar la postulación sustituta, por lo que una vez se defina el nombre a nivel local, el Comité Ejecutivo Nacional avalará la sustitución.“Todavía no tenemos conocimiento de nada, es el CEN el que va a determinar, es una convocatoria como se hace en el PAN, de esa manera obviamente podemos tener el candidato”, comentó.Guzmán Avilés rechazó ofrecer nombres de posibles nominados, porque hasta el momento se prevé la emisión de la convocatoria abierta a la militancia, además aseguró que no importa si es hombre o mujer, “mientras que venga de la institución del PAN”.Este mismo día, se reportó que Patricia Lobeira, esposa de Yunes Márquez, será quien asuma de manera temporal la candidatura , lo que presuntamente ya fue avalado por el PAN Nacional.De acuerdo a Guzmán Avilés, se trata de una convocatoria abierta y se espera la participación de otros candidatos, por lo que no se descartó que Bingen Rementeria se pueda inscribir.Por otra parte, dijo desconocer qué nombre aparecería en las boletas electorales que mandará a producir el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para ese municipio, cuestión que revisará con su representante ante el Consejo General.De igual modo, el líder panista descartó que lo que sucedió con Yunes Márquez ocurra también con el abanderado a la Alcaldía de Tuxpan; al tiempo que pidió al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, “que no meta las manos en la elección”.“Que dejen elegir libremente, que simple y sencillamente ellos den la seguridad, no a los candidatos, a los ciudadanos, que sea un proceso en el que puedan salir a votar tranquilamente”, manifestó.